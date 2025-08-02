Як одягнутися на свято влітку: модні варіанти, які точно виділять вас із натовпу
Літня подія - чудова нагода приміряти щось особливе. Якщо ви запрошені на весілля, день народження, хрестини або стильну презентацію, зверніть увагу на ці 8 образів. У тренді - легкість, натуральні тканини, ніжні кольори та несподівані акценти.
РБК-Україна з посиланням на пост в Instagram стилістки під ніком less_is_best_fashion розповідає, як одягнутися на особливу подію влітку 2025.
Сукня в білизняному стилі з акцентами
Лаконічний крій, тонкі бретелі та делікатний блиск - ідеальна база для літнього святкового образу. Щоб зробити таку сукню менш "домашньою", додайте ефектні аксесуари, підбори або накиньте зверху легкий жакет, шовковий шарф чи жилет.
Шовковий костюм у піжамному стилі
Це розкіш без зусиль. Такий комплект має стильний і сучасний вигляд, особливо в ніжних або пастельних відтінках. Додайте мюлі, сумку-клатч і вишукані прикраси, і образ готовий навіть для презентації або вечері на терасі.
Сукня в стилі бохо
Розслаблений крій, натуральні тканини, пишна спідниця, вишивка або мереживо - ідеальний варіант для хрестин або неформального весілля на природі. Бохо - це свобода і жіночність, тому не бійтеся вибирати максі, волани та натуральні відтінки.
Костюм небанального кольору
Світло-фіолетовий, ніжно-жовтий, м'ятний або пудрово-блакитний кольори, що освіжають і точно виділять вас серед інших. Оберіть костюм зі спідницею або штанами вільного крою. Такий образ матиме сучасний, але не надто офіційний вигляд.
Легка сукня з льону з принтом
Міні або міді довжина, натуральна тканина та ненав'язливий візерунок - чудовий вибір для денної події. Поєднуйте з босоніжками на низькому ходу, плетеною сумкою і стриманими прикрасами.
Біла сорочка і довга чорна спідниця
Класика, яку легко оновити за допомогою аксесуарів. Виберіть сорочку оверсайз або з легкої тканини, спідницю з розрізом. Додайте золоті сережки, лаконічні підбори або балетки - і ви матимете стриманий, елегантний образ.
Сукня в білизняному стилі та жилет з органзи
Комбінація делікатності та прозорих фактур - дуже модний прийом цього сезону. Такий комплект має вишуканий вигляд і підходить навіть для вечірньої події. Доповніть образ підборами та маленькою сумочкою з блиском.
Образ із національними мотивами
Сукня або вишита сорочка в сучасному виконанні - стильний і дуже доречний вибір для багатьох подій, особливо сімейних. Поєднуйте з лаконічним низом і сучасними аксесуарами, щоб образ мав свіжий та актуальний вигляд.
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