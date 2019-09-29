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Криклий анонсировал запуск пассажирских перевозок с Крымом

Новости » Политика    29.09.2019 - 06:37
Криклий анонсировал запуск пассажирских перевозок с Крымом
Фото: Владислав Криклий (hsc.gov.ua)

Конкурсы на перевозчиков будет проводить "местная власть"

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил о планах наладить пассажирские перевозки на админгранице с оккупированным Крымом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Радио Свобода".

Министр рассказал, что сейчас КПВВ строят. Из-за определенных проблем строительство было передано Мининфраструктуры и заказчиком стала "Укрзализныця".

"Они сейчас занимаются этим проектом. Я думаю, что вовремя, как была поставлена президентом задача, это все построится - КПВВ "Чонгар" и "Каланчак"", - сказал Криклий.

Он добавил, что сервисная часть там также будет построена. И будут соответствующие станции. По его словам, конкурсы на перевозчиков будет проводить местная власть "с нашим участием".

Напомним, на административной границе с оккупированным Крымом началось строительство двух новых контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) "Чонгар" и "Каланчак". Зеленский поручил завершить строительство режимных зон новых КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" до 15 ноября.

РБК-Украина писало, что КПВВ "Каланчак" с 23 сентября пропускает только пешеходов. Движение для авто закрыли.

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Новости Украины КрымпассажироперевозкиВладислав Криклий
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