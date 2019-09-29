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Криклий назвал потери портов с начала аннексии Крыма

Новости » Политика    29.09.2019 - 03:02
Криклий назвал потери портов с начала аннексии Крыма
Фото: Владислав Криклий (hsc.gov.ua)

Всего потери составили 6 млрд гривен

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что украинские порты потеряли 6 млрд гривен с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Радио Свобода".

По его словам, с 2014 года потери портов с нарастающим итогом - шесть млрд гривен.

Отвечая на вопрос относительно того, сколько средств морские порты Украины потеряли из-за агрессивные действия России в Черном и Азовском морях, министр рассказал о состоянии мариупольских и бердянских портов.

"Конечно, из-за того военного положения, которое есть, например, тот же мариупольский порт, если бы не предприятия, которые производят сталь, корпорация "Метинвест", которые расположены в Мариуполе, то, конечно, мариупольский порт был бы не загружен, не имел бы того объема, и тогда был бы очень убыточный, возможно, его вообще закрыли бы. Собственно, по бердянскому там похожая ситуация", - сказал Криклий.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал, сколько средств необходимо для восстановления инфраструктуры прифронтовых районов Донбасса.

Как писало РБК-Украина, заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк отмечал, что морские порты Украины уже третий год подряд демонстрируют увеличение грузооборота, несмотря на агрессию со стороны Российской Федерации в Азовском море и Керченском проливе.

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Новости Украины Владислав Криклийпорт
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