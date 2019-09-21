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Один из КПВВ на админгранице с Крымом закрывают для авто

Новости » Общество    21.09.2019 - 11:07
Один из КПВВ на админгранице с Крымом закрывают для авто
Фото: административная граница с Крымом (facebook.com/dpsuachru)

КПВВ "Каланчак" с 23 сентября будет пропускать только пешеходов

На административной границе с оккупированным Крымом закрывают для движения автомобилей контрольный пункт въезда-выезда "Каланчак". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы.

Сообщается, что в связи с реконструкцией пунктов пропуска с 23 сентября на КПВВ "Каланчак" будет осуществляться пропуск только пешеходов, машины будут перенаправляться на КПВВ "Чаплинка", который будет работать в обычном режиме.

На КПВВ "Чонгар" пропуск будет оформляться в установленном порядке, однако из-за ремонтных работ могут возникнуть некоторые неудобства. В случае других изменений на этих КПВВ информация будет предоставлена ​​дополнительно.

Один из КПВВ на админгранице с Крымом закрывают для авто

Напомним, ранее сообщалось, что на административной границе с Крымом начали строить новые КПВВ. Ожидается, что строительство новых пропускных пунктов завершится до 15 ноября.

Ранее также сообщалось, что в Станице Луганской на мосту установили веб-камеру для мониторинга восстановления разрушенного моста. Отметим, через этот мост проходит единственная дорога, которая связывает Украину с оккупированными районами Луганской области.

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