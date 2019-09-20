На админгранице с Крымом начали строить новые КПВВ

Фото: строительство новых КПВВ (facebook.com / Husyev)

Завершить строительство планируют до 15 ноября

На административной границе с оккупированным Крымом началось строительство двух новых контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) "Чонгар" и "Каланчак". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Херсонской облгосадминистрации Юрия Гусева в Facebook.

Как сообщил Гусев, в пятницу, 20 сентября, в Херсонской области началось строительство новых КПВВ "Чонгар" и "Каланчак". Он добавил, что завершение строительства новых пропускных пунктов планируется до 15 ноября.

"Уже сегодня начались работы на объектах для своевременного и качественного выполнения задачи президента Владимира Зеленского, который поручил завершить строительство режимных зон новых КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" до 15 ноября", - написал глава Херсонской ОГА.

Напомним, ранее сообщалось, что в Офисе президента планируют открыть восстановленный мост через реку Северский Донец в районе Станицы Луганской до 27 ноября. Согласно графику, до 11 октября через реку будет установлена временная переправа.

Также РБК-Украина писало, что на мосту в Станице Луганской установили веб-камеру для трансляции ремонтно-восстановительных работ, которые там проводятся. Изображение с веб-камеры транслируется на канале Луганской областной государственной администрации.