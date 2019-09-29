Криклій анонсував запуск пасажирських перевезень з Кримом

Фото: Владислав Криклій (hsc.gov.ua)

Конкурси на перевізників буде проводити "місцева влада"

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив про плани налагодити пасажирські перевезення на адмінмежі з окупованим Кримом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Радіо Свобода".

Міністр розповів, що наразі КПВВ будують. Через певні проблеми будівництво було передано Мінінфаструктури і замовником стала "Укрзалізниця".

"Вони зараз займаються цим проектом. Я думаю, що вчасно, як було поставлено президентом завдання, це все збудується - КПВВ "Чонгар" та "Каланчак"", - сказав Криклій.

Він додав, що сервісна частина там також буде збудована. І будуть відповідні станції. За його словами, конкурси на перевізників буде проводити місцева влада "за нашою участю".

Нагадаємо, на адміністративній межі з окупованим Кримом розпочалося будівництво двох нових контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) "Чонгар" та "Каланчак". Зеленський доручив завершити будівництво режимних зон нових КПВВ "Чонгар" і "Каланчак" до 15 листопада.

РБК-Україна писало, що КПВВ "Каланчак" з 23 вересня пропускає тільки пішоходів. Рух для авто закрили.