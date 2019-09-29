ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Криклій анонсував запуск пасажирських перевезень з Кримом

Новини » Політика    29.09.2019 - 06:37
Криклій анонсував запуск пасажирських перевезень з Кримом
Фото: Владислав Криклій (hsc.gov.ua)

Конкурси на перевізників буде проводити "місцева влада"

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив про плани налагодити пасажирські перевезення на адмінмежі з окупованим Кримом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Радіо Свобода".

Міністр розповів, що наразі КПВВ будують. Через певні проблеми будівництво було передано Мінінфаструктури і замовником стала "Укрзалізниця".

"Вони зараз займаються цим проектом. Я думаю, що вчасно, як було поставлено президентом завдання, це все збудується - КПВВ "Чонгар" та "Каланчак"", - сказав Криклій.

Він додав, що сервісна частина там також буде збудована. І будуть відповідні станції. За його словами, конкурси на перевізників буде проводити місцева влада "за нашою участю".

Нагадаємо, на адміністративній межі з окупованим Кримом розпочалося будівництво двох нових контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) "Чонгар" та "Каланчак". Зеленський доручив завершити будівництво режимних зон нових КПВВ "Чонгар" і "Каланчак" до 15 листопада.

РБК-Україна писало, що КПВВ "Каланчак" з 23 вересня пропускає тільки пішоходів. Рух для авто закрили.

Криклій виключив скасування поїздів до Росії Санкції проти РФ можуть бути посилені у разі подальшої мілітаризації Криму, - Кориневич
Новини України КримпассажироперевозкиВладислав Криклій
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся