ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Минимальный размер пособия по безработице для участников боевых действий может вырасти

Новина українською →
Украина, Вторник 18 мая 2021 16:31
Минимальный размер пособия по безработице для участников боевых действий может вырасти Фото: минимальное пособие по безработице для УБД может возрасти (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине может вырасти минимальный размер помощи по безработице для участников боевых действий. Это предусмотрено в законопроекте №4160.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

Этот проект закона предлагает повысить минимальный размер помощи по безработице для участников боевых действий. Предусмотрено, что пособие по безработице не может быть ниже двукратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом.

В пояснительной записке указано, что принятие законопроекта не приведет к изменению показателей бюджета. Ведь помощь по безработице выплачивается не за счет бюджетных средств, а за счет средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.

Как писало РБК-Украина, в марте Верховной раде рекомендовали не расширять льготы для участников боевых действий. Такое решение принял комитет по вопросам экологической политики и природопользования.

Напомним, в Украине хотят усилить государственную поддержку ветеранов войны и членов семей погибших. Это предлагает соответствующий законопроект №4389.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Верховная Рада
NEWS
Киев накрыла гроза с градом
Киев накрыла гроза с градом
DAILY
Олигарх в окружении. Как Коломойский теряет влияние и что ему грозит в Украине
Владислав Красинский, Олег Черныш Олигарх в окружении. Как Коломойский теряет влияние и что ему грозит в Украине