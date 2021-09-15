Минимальная зарплата вырастет на 200 гривен в конце года, - проект бюджета-2022

Кабинет министров заложил в проект государственного бюджета на 2022 год незначительный рост минимальной зарплаты. Минималка вырастет на 200 гривен с 1 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект государственного бюджета, обнародованный на сайте Верховной рады (законопроект № 6000 ).

Отметим, минимальная зарплата вырастет с 1 декабря 2021 года до 6500 гривен.

Напомним, Кабинет министров на заседании 15 сентября утвердил проект закона О государственном бюджете на 2022 год.

Как сообщало РБК-Украина, минимальная средневзвешенная заработная плата в 2022 году вырастет на 8,4% до 6550 гривен. Такие данные содержит Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы, одобренный Кабинетом министров 31 мая 2021 года. В дальнейшем запланирован рост минималки на 9,6% до 7176 гривен в 2023 году и на 6,8% до 7665 гривен в 2024 году.