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Повышение минимальной зарплаты до 6,5 тысяч гривен отложили на конец 2021 года

Киев, Пятница 27 ноября 2020 11:19
Повышение минимальной зарплаты до 6,5 тысяч гривен отложили на конец 2021 года
Фото: деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

К минимальной зарплате привязаны зарплаты бюджетников и налоги бизнеса

Кабинет министров отложил повышение минимальной зарплаты до 6500 гривен с 1 июля на 1 декабря 2021 года. Соответствующая норма заложена в проекте государственного бюджета ко второму чтению

Текст документа обнародован на сайте Верховной рады.

Согласно документу, в проекте бюджета учтено установление размера минимальной заработной платы с 1 января 2021 года - в размере 6 000 гривен, с 1 декабря 2021 года - 6 500 гривен с соответствующим пересмотром расходов на оплату труда работников бюджетной сферы.

Напомним, сейчас минимальная зарплата составляет 5000 гривен. В проекте государственного бюджета на 2021 год, который Кабин подал в Раду в сентябре, планировалось, что уровень вырастет до 6 000 гривен с 1 января 2021 года и до 6 500 гривен с 1 июля 2021 года.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров 26 ноября согласовал доработанный проект государственного бюджета на следующий год.

Доработанный ко второму чтению проект закона об государственный бюджет на 2021 год поступил на рассмотрение Верховной рады.

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