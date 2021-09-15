Мінімальна зарплата зросте на 200 гривень наприкінці року, - проект бюджету-2022

Кабінет міністрів заклав до проекту державного бюджету на 2022 рік незначне зростання мінімальної зарплати. Мінімалка зросте на 200 гривень з 1 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект державного бюджету, оприлюднений на сайті Верховної ради (законопроект № 6000 ).

Згідно з документом у 2022 році мінімальна заробітна плата становитиме:

Відзначимо, мінімальна зарплата зросте з 1 грудня 2021 року до 6500 гривень.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 15 вересня затвердив проект закону про державний бюджет на 2022 рік.

Як повідомляло РБК-Україна, мінімальна середньозважена заробітна платня у 2022 році зросте на 8,4% до 6550 гривень. Такі дані містить Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, схвалений Кабінетом міністрів 31 травня 2021 року. У подальшому заплановане зростання мінімалки на 9,6% до 7176 гривень у 2023 році та на 6,8% до 7665 гривень у 2024 році.