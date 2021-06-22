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Как вырастет минимальная зарплата в следующем году, - прогноз Кабмина

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Украина, Вторник 22 июня 2021 13:12
Как вырастет минимальная зарплата в следующем году, - прогноз Кабмина Фото: минимальная зарплата в 2022 году почти не будет расти (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Минимальная средневзвешенная заработная плата в 2022 году вырастет на 8,4% до 6550 гривен. Такие данные содержит Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы, одобренный Кабинетом министров 31 мая 2021 года.

Документ размещен на сайте Минэкономики.

Таким образом, правительство планирует крайне незначительное повышение минимальной зарплаты (на 50 гривен) на следующий год, поскольку в законе о госбюджете заложено повышение минимальной зарплаты до 6500 гривен с 1 декабря 2021 года.

Как вырастет минимальная зарплата в следующем году, - прогноз Кабмина

Согласно документу, в 2021 году средневзвешенная минимальная зарплата вырастет на 25,5% до 6042 гривен.

В дальнейшем запланирован рост минималки на 9,6% до 7176 гривен в 2023 году и на 6,8% до 7665 гривен в 2024 году.

Напомним, по прогнозу правительства, тарифы для населения на горячую воду и отопление в 2021 году вырастут 33%.

Как сообщало РБК-Украина, тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в 2022 году вырастут на 26%.

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