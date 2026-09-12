Силам оборони потрібно 27 млрд доларів: Корецький назвав можливі джерела грошей

Українські Сили оборони потребують додаткового фінансування на 27 млрд доларів. Кабмін розглядає кілька варіантів залучення необхідних грошей.

Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький у межах конференції YES Annual Meeting 2026, організованої Фондом Віктора Пінчука, повідомляє РБК-Україна .

"27 мільярдів доларів - це нова потреба Міністерства оборони України. Не так: Сил оборони України. Там всі: Сили спеціальних операцій, СБУ, прикордонники, Нацгвардія і, безумовно, Міністерство оборони України. От з цим основний виклик", - сказав прем'єр.

За його словами, наразі розглядають різні джерела покриття цієї потреби:

Прискорення європейської підтримки з кредиту на 90 млрд євро (наразі про це йде розмова з партнерами).

Використання "так чи інакше" заморожених активів Росії.

Додаткові кредити (не гранти) від партнерів з-поза меж ЄС.

А також, як наголосив прем'єр, оптимізація всіх можливих витрат всередині українського державного бюджету.

"І от оце все разом має дати можливість закрити якщо не повністю 27, то хоча б левову частку цих витрат", - заявив Корецький.