Мінімалізм та яскраві відтінки: який манікюр обирають дружина Усика, Нікітюк та інші зірки (фото)

Мінімалізм та елегантність - тренди літа 2025. І українські знаменитості вже показали, як втілюють їх в манікюрі. Хтось залишився вірним нюду, а хтось обрав яскраві кольори, які відразу привертають увагу.
РБК-Україна ділиться ідеями стильного літнього манікюру, які обирають українські знаменитості.
Відома акторка залишилася вірною улюбленій класичній гамі. Вона показала ніжний молочно-білий манікюр, який назвала одним зі своїх "двох вічних фаворитів" поряд із френчем.
У неї нігті середньої довжини та класичної форми. Такий манікюр має охайний та природний вигляд. Дизайн пасує до будь-якого образу - від вечірньої сукні до повсякденного аутфіту.
Дружина відомого боксера показалася з манікюром у яскраво-блакитному кольорі з квадратною формою нігтів.
Дизайн вдало підкреслює відтінки одягу та аксесуарів й ідеально підходить до простих луків.
Популярний червоний манікюр не втрачає актуальності. Артистка зробила покриття на помірну довжину та мигдалеподібну форму нігтів.
Такий дизайн ідеально підходить як для сцени, так і літніх прогулянок. Червоний колір підкреслює впевненість, енергію та привабливість.
Зірка "Жіночого кварталу" зробила ставку на матове покриття з глибоким ніжним відтінком, який нагадує рожевий колір.
Такий манікюр підкреслює засмагу та підходить до будь-якого образу. Матовість додає елегантності та вишуканості.
Телеведуча вибрала яскравий жовтий лак без додаткових елементів. Це сонячний колір, який асоціюється з літом і відпочинком. Особливо ефектно виглядає на тлі засмаглої шкіри.
Такі нігті додають яскравого акценту образу, а відсутність малюнків чи блискіток роблять дизайн мінімалістичним і універсальним.
Журналістка та блогерка зробила френч у ніжному виконанні: світло-сіра база і тонкі білі кінчики.
Такий лаконічний дизайн пасує навіть до спортивного образу. Виглядає дорого й дуже акуратно.
При написанні матеріалу були використані такі джерела: Instagram-акаунти Катерини Усик, Ірини Сопонару, Наталки Денисенко, Лесі Нікітюк, Аліни Шаманської, Анни Трінчер.