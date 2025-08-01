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Грошовий манікюр на серпень: цей колір притягне багатство, ніби магніт

П'ятниця 01 серпня 2025 11:00
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Грошовий манікюр на серпень: цей колір притягне багатство, ніби магніт Грошовий манікюр на серпень 2025 (фото: instagram.com/nailsbysuman)
Автор: Катерина Собкова

Існує думка, що для кожного місяця в році є певний щасливий колір, який можна використовувати в інтер'єрі, одязі, аксесуарах і манікюрі.

РБК-Україна розповідає, яким кольором гель-лаку необхідно покривати нігті в серпні 2025 року, щоб притягнути удачу, гроші та любов.

Що таке колір везіння

Це такий колір, використовуючи який ближче і частіше біля себе в конкретний місяць, можна притягувати удачу, прибутки, любов і везіння. Також ці кольори необхідно використовувати в моменти важливих справ, переговорів тощо.

Грошовий манікюр на серпень: цей колір притягне багатство, ніби магнітЩасливий колір на серпень 2025 (фото: instagram.com/melanated.mani)

Щасливий колір на серпень 2025

Фінансово вдалі відтінки на серпень - рожевий і персиковий.

"Для дівчат все просто - цей колір потрібно носити в деталях, одязі, манікюрі, а для чоловіків, наприклад, на заставці телефону. Колір місяця - рожевий або світло-персиковий", - зазначила блогерка Astro Muse Mari.

@astromuse.mari #колірудачі оригінальний звук - Astro Muse Mari

Які варіанти рожевого манікюру зробити влітку 2025 року

Bubble Pink

Яскравий, соковитий, майже неоновий рожевий нагадує жуйку або ляльку Барбі. Він підіймає настрій і чудово виглядає на засмаглій шкірі. Такий манікюр - самодостатній акцент навіть без дизайну.

Грошовий манікюр на серпень: цей колір притягне багатство, ніби магнітРожевий колір на серпень 2025 (фото: instagram.com/melanated.mani)

Молочний рожевий

Ніжний і напівпрозорий рожевий відтінок, що нагадує молочний коктейль. Ідеальний для мінімалістичного і доглянутого вигляду. Підходить для будь-якого образу - від романтичного до офісного.

Френч із рожевою основою

Класичний французький манікюр трансформується: замість нюдової бази - світло-рожевий тон. Кінчик може бути білим, яскравим або навіть із блискітками. Це поєднання свіже й універсальне.

Градієнт або омбре в рожевих тонах

Плавний перехід від світлого рожевого до насиченої фуксії або коралового відтінку - тренд, який завжди має ефектний вигляд. Особливо гарний вигляд має на мигдалеподібній формі нігтів.

Глянцевий рожевий нюд

Світлий рожевий нюд з глянцевим фінішем - ідеальний варіант для тих, хто хоче делікатний, але жіночний манікюр. Добре поєднується з будь-якими прикрасами та не вимагає додаткових елементів.

Рожевий з ефектом "дзеркальних нігтів"

Металізований рожевий з перламутровим або дзеркальним фінішем - один з найгарячіших трендів. Такий манікюр ловить світло і робить руки візуально доглянутими й стильними.

Рожевий із дизайном

Квіткові візерунки, мінімалістичні лінії, сердечка, крапки або акварельні розводи на рожевій базі - чудовий спосіб додати грайливості та індивідуальності.

Грошовий манікюр на серпень: цей колір притягне багатство, ніби магнітРожевий манікюр з блискітками (фото: instagram.com/gelcare.official)

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Для написання матеріалу були використані такі джерела: сторінка в TikTok Astro Muse Mari, сторінки майстрів нейл-арту в Instagram Melanated Mani aka Anna, Suman, GELCARE.

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