RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Минимализм и яркие оттенки: какой маникюр выбирают жена Усика, Никитюк и другие звезды (фото)

Идеи маникюра - что выбирают украинские звезды (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Минимализм и элегантность - тренды лета 2025. И украинские знаменитости уже показали, как воплощают их в маникюре. Кто-то остался верен нюду, а кто-то выбрал яркие цвета, которые сразу привлекают внимание.

РБК-Украина делится идеями стильного летнего маникюра, которые выбирают украинские знаменитости.

Наталка Денисенко - молочный блеск

Известная актриса осталась верна любимой классической гамме. Она показала нежный молочно-белый маникюр, который назвала одним из своих "двух вечных фаворитов" наряду с френчем.

У нее ногти средней длины и классической формы. Такой маникюр выглядит аккуратным и естественным. Дизайн подходит к любому образу - от вечернего платья до повседневного аутфита.

Стильный маникюр, как у Наталки Денисенко (скриншот)

Екатерина Усик - голубой

Жена известного боксера показалась с маникюром в ярко-голубом цвете с квадратной формой ногтей.

Дизайн удачно подчеркивает оттенки одежды и аксессуаров и идеально подходит к простым лукам.

Маникюр Екатерины Усик (скриншот)

Анна Тринчер - классический красный

Популярный красный маникюр не теряет актуальности. Артистка сделала покрытие на умеренную длину и миндалевидную форму ногтей.

Такой дизайн идеально подходит как для сцены, так и летних прогулок. Красный цвет подчеркивает уверенность, энергию и привлекательность.

Какой маникюр выбирает Анна Тринчер (скриншот)

Ирина Сопонару - матовый нюд

Звезда "Женского квартала" сделала ставку на матовое покрытие с глубоким нежным оттенком, который напоминает розовый цвет.

Такой маникюр подчеркивает загар и подходит к любому образу. Матовость добавляет элегантности и изысканности.

Сопонару выбрала матовый маникюр (скриншот)

Леся Никитюк - желтый монохром

Телеведущая выбрала яркий желтый лак без дополнительных элементов. Это солнечный цвет, который ассоциируется с летом и отдыхом. Особенно эффектно смотрится на фоне загорелой кожи.

Такие ногти добавляют яркого акцента образу, а отсутствие рисунков или блесток делают дизайн минималистичным и универсальным.

Никитюк показала идею для маникюра (скриншот)

Алина Шаманская - френч в светлых тонах

Журналистка и блогер сделала френч в нежном исполнении: светло-серая база и тонкие белые кончики.

Такой лаконичный дизайн подходит даже к спортивному образу. Выглядит дорого и очень аккуратно.

Какой маникюр выбрала Шаманская (скриншот)

Вас также может заинтересовать:

При написании материала были использованы следующие источники: Instagram-аккаунты Екатерины Усик, Ирины Сопонару, Наташи Денисенко, Леси Никитюк, Алины Шаманской, Анны Тринчер.

Читайте РБК-Украина в Google News
КрасотаЗвезды шоу-бизнесаТренды