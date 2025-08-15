Минимализм и яркие оттенки: какой маникюр выбирают жена Усика, Никитюк и другие звезды (фото)

Наталка Денисенко - молочный блеск

Известная актриса осталась верна любимой классической гамме. Она показала нежный молочно-белый маникюр, который назвала одним из своих "двух вечных фаворитов" наряду с френчем.

У нее ногти средней длины и классической формы. Такой маникюр выглядит аккуратным и естественным. Дизайн подходит к любому образу - от вечернего платья до повседневного аутфита.

Стильный маникюр, как у Наталки Денисенко (скриншот)

Екатерина Усик - голубой

Жена известного боксера показалась с маникюром в ярко-голубом цвете с квадратной формой ногтей.

Дизайн удачно подчеркивает оттенки одежды и аксессуаров и идеально подходит к простым лукам.

Маникюр Екатерины Усик (скриншот)

Анна Тринчер - классический красный

Популярный красный маникюр не теряет актуальности. Артистка сделала покрытие на умеренную длину и миндалевидную форму ногтей.

Такой дизайн идеально подходит как для сцены, так и летних прогулок. Красный цвет подчеркивает уверенность, энергию и привлекательность.

Какой маникюр выбирает Анна Тринчер (скриншот)

Ирина Сопонару - матовый нюд

Звезда "Женского квартала" сделала ставку на матовое покрытие с глубоким нежным оттенком, который напоминает розовый цвет.

Такой маникюр подчеркивает загар и подходит к любому образу. Матовость добавляет элегантности и изысканности.

Сопонару выбрала матовый маникюр (скриншот)

Леся Никитюк - желтый монохром

Телеведущая выбрала яркий желтый лак без дополнительных элементов. Это солнечный цвет, который ассоциируется с летом и отдыхом. Особенно эффектно смотрится на фоне загорелой кожи.

Такие ногти добавляют яркого акцента образу, а отсутствие рисунков или блесток делают дизайн минималистичным и универсальным.

Никитюк показала идею для маникюра (скриншот)

Алина Шаманская - френч в светлых тонах

Журналистка и блогер сделала френч в нежном исполнении: светло-серая база и тонкие белые кончики.

Такой лаконичный дизайн подходит даже к спортивному образу. Выглядит дорого и очень аккуратно.

Какой маникюр выбрала Шаманская (скриншот)