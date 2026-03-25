Мины, войска и ПВО: Иран наращивает оборону острова Харг из-за угрозы операции США, - CNN

Иран в последние недели наращивает оборону острова Харг до защиты от потенциальной наземной операции США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам нескольких источников, знакомых с оценками американкой разведки, Иран в последние недели расставляет ловушки, а также перебрасывает на остров Харг дополнительный военный персонал и средства ПВО.

Помимо этого, Иран расставляет противопехотные и противотанковые мины вокруг острова, в том числе на береговой линии, где войска США потенциально могут осуществить десантную операцию, если президент США Дональд Трамп пример решение о ее проведении.

CNN пишет, что администрация Трампа рассматривает возможность использования американских войск для захвата этого острова в качестве рычага давления на иранцев, чтобы заставить их вновь открыть Ормузский пролив.

Издание поясняет, что хоть это крошечный остров на северо-востоке Персидского залива, но это жизненно важный экономический канал для Ирана, через который проходит примерно 90% экспорта страны.

Однако американские официальные лица и военные эксперты заявляют, что такая наземная операция сопряжена со значительными рисками, включая большие потери среди американских военнослужащих.

Источники говорят, что остров имеет многоуровневую оборону, и в последние недели иранцы перебросили туда дополнительные зенитно-ракетные комплексы.

Один из источников говорят, что некоторые союзники президента США задают серьезные вопросы о необходимости проведения подобной операции, поскольку успешный захват острова сам по себе не решит проблем, связанным с Ормузским проливом и монополией Ирана на мировом энергетическом рынке.

В то же время израильский источник предупредил об опасениях, что захват Харга может привести к атакам иранских беспилотников и переносных зенитно-ракетных комплексов, что повлечет за собой гибель американских военных.

"Есть надежда, что они не пойдут на такой риск и вместо этого обстреляют нефтяные месторождения, но предсказать это невозможно", - добавил источник.