ua en ru
Сб, 04 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Lifestyle » Мода та краса

Елегантний стрітстайл: колишня Цимбалюка вразила модним "луком"

Субота 04 жовтня 2025 14:41
UA EN RU
Елегантний стрітстайл: колишня Цимбалюка вразила модним "луком" Світлана Готочкіна (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Колишня дівчина нового "Холостяка" Тараса Цимбалюка Світлана Готочкіна продемонструвала стильний осінній образ, який можна взяти собі на замітку.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її публікацію в Instagram.

Який "лук" вибрала Готочкіна

Укорочена шкіряна куртка

Головний акцент образу - укорочена куртка насиченого коричневого кольору зі шкіри або якісної екошкіри.

Її ключова особливість - гіпероб'ємні плечі в стилі 80-х, що створює сміливий, драматичний силует. Куртка має тиснення, що надає їй фактурності.

Кроп-топ

Під куртку Світлана одягла мінімалістичний білий кроп-топ, що відкриває живіт. Він балансує об'ємний верх і вносить елемент Y2K-естетики та сучасної вуличної моди.

Джинси

Низ - широкі джинси світло-бежевого або кремового відтінку. Вони мають високу посадку і формують характерний силует.

Елегантний стрітстайл: колишня Цимбалюка вразила модним &quot;луком&quot;Світлана Готочкіна (фото: instagram.com/got.sveta)

Чоботи

Образ завершують гостроносі чоботи кольору слонової кістки на високих, тонких підборах. Вони гармонійно продовжують світлу лінію штанів, візуально подовжуючи силует.

Кепі

На голові - бежеве кепі округлої форми. Це класичний французький елемент, що надає образу елегантності та витонченості.

Сумка

У руці - невелика мінісумка світло-коричневого відтінку.

Елегантний стрітстайл: колишня Цимбалюка вразила модним &quot;луком&quot;Світлана Готочкіна показала тренди осені 2025 (фото: instagram.com/got.sveta)

Ключові тренди в цьому образі

  • Акцентні плечі: головний тренд, втілений в об'ємній кроп-куртці. Це повернення до драматичного силуету 80-х, що символізує сміливість і силу.
  • Шкіра: використання шкіряної фактури в одязі (куртка) залишається одним із найактуальніших трендів.
  • Кроп-силуети: поєднання укороченого верху (кроп-топ і кроп-куртка) з об'ємним низом (широкі штани) - це сучасна формула, яка дає змогу підкреслити талію і жіночність.
  • Естетика Y2K: натяк на моду 2000-х через відкритий живіт і комбінацію кроп-топа та вільного крою штанів.
  • Монохромна нейтральна гама: образ витриманий у палітрі бежево-коричнево-кремових відтінків. Це робить його дуже дорогим і візуально цілісним, що є ознакою тихої розкоші або мінімалізму.

Елегантний стрітстайл: колишня Цимбалюка вразила модним &quot;луком&quot;Світлана Готочкіна задає тренди (фото: instagram.com/got.sveta)

Стиль образу

Цей образ можна описати як поєднання сучасного стрітстайлу з елементами елегантного шику.

Основний стиль - елегантний стрітстайл. Образ виглядає так, ніби його щойно сфотографували під час Тижня моди.

Мінімалізм: нейтральна колірна гама і відсутність надмірного декору.

Естетика 80-х: гіпероб'ємні плечі.

Елегантний стрітстайл: колишня Цимбалюка вразила модним &quot;луком&quot;Світлана Готочкіна показала модний "лук" (фото: instagram.com/got.sveta)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Модні тренди Стиль життя Тренди
Новини
У Шостці росіяни вдарили по вокзалу та потягу, що їхав до Києва: перші подробиці
У Шостці росіяни вдарили по вокзалу та потягу, що їхав до Києва: перші подробиці
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим