Елегантний стрітстайл: колишня Цимбалюка вразила модним "луком"
Колишня дівчина нового "Холостяка" Тараса Цимбалюка Світлана Готочкіна продемонструвала стильний осінній образ, який можна взяти собі на замітку.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її публікацію в Instagram.
Який "лук" вибрала Готочкіна
Укорочена шкіряна куртка
Головний акцент образу - укорочена куртка насиченого коричневого кольору зі шкіри або якісної екошкіри.
Її ключова особливість - гіпероб'ємні плечі в стилі 80-х, що створює сміливий, драматичний силует. Куртка має тиснення, що надає їй фактурності.
Кроп-топ
Під куртку Світлана одягла мінімалістичний білий кроп-топ, що відкриває живіт. Він балансує об'ємний верх і вносить елемент Y2K-естетики та сучасної вуличної моди.
Джинси
Низ - широкі джинси світло-бежевого або кремового відтінку. Вони мають високу посадку і формують характерний силует.
Світлана Готочкіна (фото: instagram.com/got.sveta)
Чоботи
Образ завершують гостроносі чоботи кольору слонової кістки на високих, тонких підборах. Вони гармонійно продовжують світлу лінію штанів, візуально подовжуючи силует.
Кепі
На голові - бежеве кепі округлої форми. Це класичний французький елемент, що надає образу елегантності та витонченості.
Сумка
У руці - невелика мінісумка світло-коричневого відтінку.
Світлана Готочкіна показала тренди осені 2025 (фото: instagram.com/got.sveta)
Ключові тренди в цьому образі
- Акцентні плечі: головний тренд, втілений в об'ємній кроп-куртці. Це повернення до драматичного силуету 80-х, що символізує сміливість і силу.
- Шкіра: використання шкіряної фактури в одязі (куртка) залишається одним із найактуальніших трендів.
- Кроп-силуети: поєднання укороченого верху (кроп-топ і кроп-куртка) з об'ємним низом (широкі штани) - це сучасна формула, яка дає змогу підкреслити талію і жіночність.
- Естетика Y2K: натяк на моду 2000-х через відкритий живіт і комбінацію кроп-топа та вільного крою штанів.
- Монохромна нейтральна гама: образ витриманий у палітрі бежево-коричнево-кремових відтінків. Це робить його дуже дорогим і візуально цілісним, що є ознакою тихої розкоші або мінімалізму.
Світлана Готочкіна задає тренди (фото: instagram.com/got.sveta)
Стиль образу
Цей образ можна описати як поєднання сучасного стрітстайлу з елементами елегантного шику.
Основний стиль - елегантний стрітстайл. Образ виглядає так, ніби його щойно сфотографували під час Тижня моди.
Мінімалізм: нейтральна колірна гама і відсутність надмірного декору.
Естетика 80-х: гіпероб'ємні плечі.
Світлана Готочкіна показала модний "лук" (фото: instagram.com/got.sveta)
