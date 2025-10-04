Оля Фреймут показала стильні осінні образи: як поєднувати бомбер і сукню (фото)
Оля Фреймут показала, як можна носити шкіряну куртку-бомбер із сукнею, створюючи водночас зручні та стильні образи. Ці поєднання підходять як для вуличних прогулянок, так і для світських заходів.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram Фреймут.
Комфортний кежуал для міста
Для прогулянки осіннім містом Оля обрала синю максісукню, яку поєднала з модною об'ємною шкіряною курткою та чорними черевиками.
Вона доповнила лук сонцезахисними окулярами та аксесуарами в мінімалістичному стилі. Вийшов зручний і стильний кежуал образ для міста.
Не секрет, що відтінки синього в осінньому гардеробі є трендом. Одяг такого кольору поєднують з коричневим, чорним, сірим та іншими кольорами для створення яскравого аутфіту.
Як Фреймут носить сукні восени (фото: instagram.com/contemporary_manners)
Сучасна французька елегантність
Другий образ був більш драматичним і модним: чорна багатошарова сукня у поєднанні зі шкіряною курткою та високими чоботами.
В такому наряді Фреймут вирішила підкорити Тиждень моди в Парижі. На фоні Ейфелевої вежі образ має стильний та фотогенічний вигляд.
Наряд повністю відповідає актуальним трендам осіннього сезону, адже й тут можна побачити оверсайз у поєднанні з ніжністю. Образ вийшов комфортним, стильним та практичним.
Фреймут зачарувала стильним образом (фото: instagram.com/freimutolia)
Які тренди носити восени: модні секрети Фреймут
Загалом Фреймут демонструє, що восени актуальні шкіряні матеріали, багатошаровість та мінімалістичні деталі.
- Максісукні. Довгі сукні легко комбінувати з верхнім одягом та високим взуттям, а також вони дозволяють грати з текстурами.
- Контрастні поєднання. Яскраві сукні плюс базовий осінній верх створюють стильний та оригінальний образ.
- Мінімалістичні аксесуари. Окуляри та стримані прикраси роблять образ сучасним і не перевантажують його деталями.
- Високі чоботи. Трендова осіння класика, яка поєднує комфорт і стиль, а також створює гармонійний силует.
