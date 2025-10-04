Оля Фреймут показала стильні осінні образи: як поєднувати бомбер і сукню (фото)

Оля Фреймут показала, як можна носити шкіряну куртку-бомбер із сукнею, створюючи водночас зручні та стильні образи. Ці поєднання підходять як для вуличних прогулянок, так і для світських заходів.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram Фреймут.

Комфортний кежуал для міста

Для прогулянки осіннім містом Оля обрала синю максісукню, яку поєднала з модною об'ємною шкіряною курткою та чорними черевиками.

Вона доповнила лук сонцезахисними окулярами та аксесуарами в мінімалістичному стилі. Вийшов зручний і стильний кежуал образ для міста.

Не секрет, що відтінки синього в осінньому гардеробі є трендом. Одяг такого кольору поєднують з коричневим, чорним, сірим та іншими кольорами для створення яскравого аутфіту.

Як Фреймут носить сукні восени (фото: instagram.com/contemporary_manners)

Сучасна французька елегантність

Другий образ був більш драматичним і модним: чорна багатошарова сукня у поєднанні зі шкіряною курткою та високими чоботами.

В такому наряді Фреймут вирішила підкорити Тиждень моди в Парижі. На фоні Ейфелевої вежі образ має стильний та фотогенічний вигляд.

Наряд повністю відповідає актуальним трендам осіннього сезону, адже й тут можна побачити оверсайз у поєднанні з ніжністю. Образ вийшов комфортним, стильним та практичним.

Фреймут зачарувала стильним образом (фото: instagram.com/freimutolia)​​​​​​​

Які тренди носити восени: модні секрети Фреймут

Загалом Фреймут демонструє, що восени актуальні шкіряні матеріали, багатошаровість та мінімалістичні деталі.