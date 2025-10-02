Тіна Кароль підкорила елегантним образом: ідеально для офісу та світських заходів (фото)
Тіна Кароль підкорила елегантним образом у новому фотосеті. Співачка на власному прикладі показала, як перетворити класичний костюм на образ, який дозволить виділитися з натовпу.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Facebook Кароль.
Стильний образ Тіни Кароль, який хочеться повторити
У новому фотосеті артистка позує у костюмі в смужку, що складається зі штанів-кльош та приталеного топу в тон.
Поверх співачка накинула пальто трохи світлішого відтінку сірого, що створює ефект багатошаровості та візуальної легкості.
Контрастну нотку в образі додають каблуки вишневого кольору, які розбавляють монохром і роблять образ яскравішим.
Волосся Тіна зібрала у високий хвіст, підкресливши риси обличчя. Вона також додала шарму срібними круглими сережками та природним макіяжем з помадою приглушеного рожевого відтінку.
Чому такі поєднання працюють
Вертикальна смужка залишається одним із головних трендів сезону - вона візуально витягує силует, робить його стрункішим та додає елегантності.
Поєднання різних відтінків сірого створює ефект "тон в тон", що має сучасний та дорогий вигляд.
Кароль показала стильний класичний аутфіт (фото: facebook.com/tina.karol)
Такі образи підходять для фотосетів, ділових зустрічей, офісного дрес-коду або світських заходів, де потрібно мати стильний та елегантний вигляд.
Образ повністю класичний, але завдяки контрастним елементам одразу впадає в око. Ідеальний спосіб без зайвого пафосу виділитися з натовпу та почуватися комфортно.
Повторити стиль Тіни легко: костюм та пальто можна поєднати з яскравим взуттям чи аксесуарами. Високий хвіст та мінімалістичний макіяж з акцентом на губах вдало завершать образ.
Вас також може зацікавити:
- Андре Тан розкрив трендові поєднання кольорів на осінь
- Які аксесуари зроблять вас іконою стилю восени
- Відома блогерка показала, з чим носити гумові чоботи восени.