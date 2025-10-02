ua en ru
Тіна Кароль підкорила елегантним образом: ідеально для офісу та світських заходів (фото)

Четвер 02 жовтня 2025 08:20
UA EN RU
Тіна Кароль підкорила елегантним образом: ідеально для офісу та світських заходів (фото) Модний лук Тіни Кароль миттєво привертає увагу (фото: facebook.com/tina.karol)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Тіна Кароль підкорила елегантним образом у новому фотосеті. Співачка на власному прикладі показала, як перетворити класичний костюм на образ, який дозволить виділитися з натовпу.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Facebook Кароль.

Стильний образ Тіни Кароль, який хочеться повторити

У новому фотосеті артистка позує у костюмі в смужку, що складається зі штанів-кльош та приталеного топу в тон.

Поверх співачка накинула пальто трохи світлішого відтінку сірого, що створює ефект багатошаровості та візуальної легкості.

Контрастну нотку в образі додають каблуки вишневого кольору, які розбавляють монохром і роблять образ яскравішим.

Волосся Тіна зібрала у високий хвіст, підкресливши риси обличчя. Вона також додала шарму срібними круглими сережками та природним макіяжем з помадою приглушеного рожевого відтінку.

Модний образ Тіни Кароль на осінь (фото: facebook.com/tina.karol)

Чому такі поєднання працюють

Вертикальна смужка залишається одним із головних трендів сезону - вона візуально витягує силует, робить його стрункішим та додає елегантності.

Поєднання різних відтінків сірого створює ефект "тон в тон", що має сучасний та дорогий вигляд.

Тіна Кароль підкорила елегантним образом: ідеально для офісу та світських заходів (фото)Кароль показала стильний класичний аутфіт (фото: facebook.com/tina.karol)

Такі образи підходять для фотосетів, ділових зустрічей, офісного дрес-коду або світських заходів, де потрібно мати стильний та елегантний вигляд.

Образ повністю класичний, але завдяки контрастним елементам одразу впадає в око. Ідеальний спосіб без зайвого пафосу виділитися з натовпу та почуватися комфортно.

Повторити стиль Тіни легко: костюм та пальто можна поєднати з яскравим взуттям чи аксесуарами. Високий хвіст та мінімалістичний макіяж з акцентом на губах вдало завершать образ.

