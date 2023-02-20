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Міни, артилерія та міномети. Війська РФ знову обстріляли Сумську область

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Сумська область, Понеділок 20 лютого 2023 21:41
Міни, артилерія та міномети. Війська РФ знову обстріляли Сумську область Фото: Війська РФ знову обстріляли Сумську область (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 20 лютого, російські війська вкотре обстріляли прикордоння Сумської області. У регіоні зафіксовано 17 "прильотів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сумської ОВА в Telegram.

"Протягом дня ворог здійснив обстріл чотирьох територіальних громад області: Єсманьської, Білопільської, Краснопільської, Юнаківської Було зафіксовано понад 17 "прильотів", - йдеться у повідомленні.

Так, окупанти обстріляли:

  • Есманьську громаду з території РФ з артилерії - три "прильоти";
  • Білопільську громаду з мінометів - вісім "прильотів";
  • Юнаківську громаду з мінометів - п'ять "прильотів".

Крім того, війська РФ скинули на територію Краснопільської громади одну.

"На щастя, без втрат та руйнувань", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні війська РФ обстріляли п'ять громад Сумської області.

Додамо, що 18 лютого окупанти вкотре обстріляли прикордоння Сумської області. Ворог бив із міномета, зафіксовано 15 "прильотів" біля села Бунякине Конотопського району.

Крім того, 17 лютого росіяни завдали ударів по семи громадам у Сумській області. У регіоні противник випустив ракети, а також обстріляв з артилерії та мінометів.

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