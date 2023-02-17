Ракети, артилерія та міномети. Окупанти обстріляли сім громад у Сумській області

У п'ятницю, 17 лютого, російські окупаційні війська завдали ударів по семи громадам на Сумщині. Зокрема, у регіоні противник випустив ракети, а також обстріляв з артилерії та мінометів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сумської ОВА в Telegram .

"Сьогодні на нашу область з території РФ було випущено 3 ракети. Одну з ракет було знищено системою ППО. Ще 2 ракети типу «С-300» влучили по смт. Краснопілля. Внаслідок зазначеного ракетного удару пошкоджені вікна в одній із будівель громади", - йдеться в повідомленні. у повідомленні.

При цьому внаслідок російських обстрілів по області було зафіксовано понад 120 "прильотів". Так ворог завдав ударів по:

Есманьській громаді: з артилерії було сім "прильотів". Також росіяни скинули дві міни;

Юнаківській громаді з мінометів - 16 "прильотів", а також був артобстріл з боку окупантів - 5 "прильотів";

Краснопільській громаді з міномета - 15 "прильотів". При цьому після обіду окупанти здійснили артобстріл по селищу Краснопілля;

Білопільській громаді з міномета - 9 "прильотів";

Глухівській громаді з РСЗВ - 30 "прильотів";

Зноб-Новгородській громаді з артилерії - 8 "прильотів".

При цьому росіяни скинули на територію Хотинської громади 28 хв.

Нагадаємо, що раніше російські війська з артилерії та мінометів обстріляли сім громад у Сумській області.

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