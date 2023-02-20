ua ru
Пн, 20 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Мины, артиллерия и минометы. Войска РФ вновь обстреляли Сумскую область

Новина українською →
Сумская область, Понедельник 20 февраля 2023 21:41
Мины, артиллерия и минометы. Войска РФ вновь обстреляли Сумскую область Фото: Войска РФ вновь обстреляли Сумскую область (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 20 февраля, российские войска в очередной раз обстреляли приграничье Сумской области. В регионе зафиксировано 17 "прилетов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сумской ОВА в Telegram.

"В течение дня враг совершил обстрелы четырех территориальных громад области: Есманьской, Белопольской, Краснопольской, Юнаковской Было зафиксировано более 17 "прилетов", - говорится в сообщении.

Так, оккупанты обстреляли:

  • Эсманьскую громада с территории РФ из артиллерии - три "прилета";
  • Белопольскую громаду из минометов - восемь "прилетов";
  • Юнаковскую громаду из минометов - пять "прилетов".

Кроме того, войска РФ сбросили на территорию Краснопольской громады одну.

"К счастью, без потерь и разрушений", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне войска РФ обстреляли пять громад Сумской области.

Добавим, что 18 февраля оккупанты в очередной раз обстреляли приграничье Сумской области. Враг бил из миномета, зафиксировано 15 "прилетов" возле села Бунякино Конотопского района.

Кроме того, 17 февраля россияне нанесли удары по семи общинам в Сумской области. В регионе противник выпустил ракеты, а также обстрелял из артиллерии и минометов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Война России против Украины
NEWS
Производство боеприпасов для Gepard в Германии: названы сроки начала поставок в Украину
Производство боеприпасов для Gepard в Германии: названы сроки начала поставок в Украину
DAILY
По всем фронтам. Какие шансы у РФ на Донбассе и к чему готовится Украина
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина По всем фронтам. Какие шансы у РФ на Донбассе и к чему готовится Украина