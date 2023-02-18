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Зранку РФ обстріляла Сумську область: ЗСУ нарахували 15 "прильотів"

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Украина, Субота 18 лютого 2023 11:35
Зранку РФ обстріляла Сумську область: ЗСУ нарахували 15 "прильотів" Фото: зранку 18 лютого РФ обстріляла Сумську область (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталія Гурковська

В суботу зранку, 18 лютого, окупаційні війська вчергове обстріляли прикордоння Сумської області. Ворог гатив з міномета, зафіксовано 15 "прильотів" біля села Бунякіне Конотопського району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ".

"З 09:50 до 10:10 надійшла інформація про 15 приходів, ймовірно з міномета 120 мм, в район н.п. Бунякіне", - йдеться в повідомленні.

В оперативному командуванні додають, що втрат серед особистого складу та техніки немає.

"Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додали в ОК.

Нагадаємо, в Україні ранок суботи, 18 лютого, почався з масштабної повітряної тривоги. Її оголосили у низці областей. У зв'язку з цим у низці областей превентивно відключали електроенергію. Пізніше стало відомо, що російські війська випустили Україною чотири крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря. Дві з них вдалося збити. При цьому можливість повторної атаки зберігається.

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