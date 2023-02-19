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Війська РФ обстріляли з мінометів п'ять громад у Сумській області

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Сумська область, Неділя 19 лютого 2023 22:21
Війська РФ обстріляли з мінометів п'ять громад у Сумській області Фото: Війська РФ обстріляли з мінометів п'ять громад на Сумщині (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 19 лютого, прокремлівські війська вкотре обстріляли Сумську область, внаслідок чого постраждали п'ять громад регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сумської ОВА в Telegram.

"Протягом дня ворог здійснив обстріли п'яти територіальних громад області: Білопільської, Новослобідської, Миропільської, Краснопільської, Юнаківської", - йдеться у повідомленні.

Так, окупанти обстріляли:

  • Миропільську громаду з мінометів з території РФ - три "прильоти";
  • Білопільську громаду з міномета. Зафіксовано 22 "прильоти";
  • Краснопільську громаду з мінометів - 28 "прильотів";
  • Новослобідську громаду - з території РФ противник скинув 20 мін;
  • Юнаківську громаду з мінометів - всього п'ять "прильотів".

Внаслідок обстрілів немає ні постраждалих, ні руйнувань.

Нагадаємо, 18 лютого окупанти вкотре обстріляли прикордоння Сумської області. Ворог бив із міномета, зафіксовано 15 "прильотів" біля села Бунякине Конотопського району.

Крім того, 17 лютого росіяни завдали ударів по семи громадам у Сумській області. У регіоні противник випустив ракети, а також обстріляв з артилерії та мінометів.

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