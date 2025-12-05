У Мінфіні зробили нову заяву про ПДВ для ФОПів

Марченко у відповідь на запитання про ПДВ для ФОПів заявив про те, що питання "вирівнювання правового поля діяльності суб'єктів бізнесу є досить актуальним".

"Ми зараз проводимо активні консультації з представниками різного роду бізнесу. Є різні думки з приводу лімітів на ПДВ оплату і так далі. Ми будемо ретельно вивчати це питання і прийдемо до вас із комплексним рішенням", - сказав міністр.

Він висловив сподівання, що таке рішення отримає підтримку серед народних депутатів і не викликатиме протиріч.