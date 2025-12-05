RU

В Минфине сделали новое заявление об НДС для ФОПов

Фото: Сергей Марченко, министр финансов Украины (facebook.com/minfin.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украинские чиновники уже консультируются с бизнесом по вопросу обязательной уплаты налога на добавленную стоимость для физлиц-предпринимателей.

Как передает РБК-Украина, об этом во время "часа вопросов" к правительству заявил министр финансов Сергей Марченко.

Марченко в ответ на вопрос об НДС для ФОПов заявил о том, что вопрос "выравнивания правового поля деятельности субъектов бизнеса является достаточно актуальным". 

"Мы сейчас проводим активные консультации с представителями разного рода бизнеса. Есть разные мысли по поводу лимитов на НДС оплату и так далее. Мы будем тщательно изучать этот вопрос и придем к вам с комплексным решением", - сказал министр. 

Он выразил надежду, что такое решение получит поддержку среди народных депутатов и не будет вызывать противоречий. 

НДС для ФОПов

Напомним, в конце ноября Украина и Международный валютный фонд на уровне персонала согласовали новую программу кредитования на 4 года, в рамках которой Украина сможет получить более 8 млрд долларов.

По данным Bloomberg, для того, чтобы программа заработала, Украина согласилась отменить ряд налоговых льгот. Тех ФОПов, которые зарабатывают в год более миллиона гривен, заставят платить налог на добавленную стоимость.

Министр финансов Сергей Марченко заверял, что такое нововведение заработает только с 2027 года.

При этом ранее в МВФ подчеркивали, что для того, чтобы новую программу утвердил Исполнительный совет фонда, Украине придется выполнить несколько условий.

По словам представителя МВФ Джули Козак, в частности, речь о внедрении мер по расширению налоговой базы и устранению таможенных лазеек.

