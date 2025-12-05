В Минфине сделали новое заявление об НДС для ФОПов

Марченко в ответ на вопрос об НДС для ФОПов заявил о том, что вопрос "выравнивания правового поля деятельности субъектов бизнеса является достаточно актуальным".

"Мы сейчас проводим активные консультации с представителями разного рода бизнеса. Есть разные мысли по поводу лимитов на НДС оплату и так далее. Мы будем тщательно изучать этот вопрос и придем к вам с комплексным решением", - сказал министр.

Он выразил надежду, что такое решение получит поддержку среди народных депутатов и не будет вызывать противоречий.