В Минфине заверили, что пенсии будут выплачены в полном объеме

По словам Маркаровой, пока о пересмотре госбюджета речь не идет

Исполняющая обязанности главы Минфина Украины Оксана Маркарова заверила, что все пенсии будут выплачены в полном объеме, передает "112 Украина".

По ее словам, в бюджете достаточно средств для того, чтобы до конца года ПФУ выполнил свои обязательства в полном объеме.

"Наша задача - выполнение бюджета в полном объеме. Пенсии будут выплачены в полном объеме. Трансферт, то есть перефинансирование, из государственного бюджета в 139 млрд вместе с запланированными поступлениями является достаточным для того, чтобы до конца года Пенсионный фонд в полном объеме выполнил свои обязательства", - подчеркнула и.о. министра.

Она добавила, что сейчас ни о каких просмотры бюджета не идет.

Кроме того, Маркарова отметили недопустимость задержки по выплате пенсий на прошлой неделе, однако подчеркнула, что со стороны Министерства финансов все выплаты были произведены вовремя.

"С нашей стороны мы считаем, что покрытие дефицита в 139 млрд достаточно для того, чтобы Пенсионный фонд вместе с собственными поступлениями в полной мере выполнил свои обязательства", - отметила она и добавила, что сейчас Минфин и Минсоцполитики работают над этим вопросом .

Напомним, как писало РБК-Украина, по словам высокопоставленного собеседника агентства, пожелавшего остаться неназванным, до конца года Пенсионному фонду может не хватить около 12 млрд гривен, а дефицит средств придется погашать за счет займов Казначейства или увеличивать дотации на выплату пенсий.

На прошлой неделе Пенсионный фонд полностью завершил финансирование выплаты пенсий за июль.