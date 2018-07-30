У Мінфіні запевнили, що пенсії будуть виплачені у повному обсязі

За словами Маркарової, наразі про перегляд держбюджету не йдеться

Виконуюча обов'язки голови Мінфіну України Оксана Маркарова запевнила, що всі пенсії будуть виплачені у повному обсязі, передає "112 Україна".

За її словами, у бюджеті достатньо коштів для того, щоб до кінця року ПФУ виконав свої зобов'язання у повному обсязі.

"Наша задача - виконання бюджету в повному обсязі. Пенсії будуть виплачені в повному обсязі. Трансферт, тобто перефінансування, з державного бюджету у 139 млрд разом із запланованими надходженнями є достатнім для того, щоб до кінця року Пенсійний фонд в повному обсязі виконав свої зобов'язання", - підкреслила в.о. міністра.

Вона додала, що наразі ні про які перегляди бюджету не йдеться.

Крім того, Маркарова відзначили неприпустимість затримки із виплати пенсій на минулому тижні, проте наголосила, що з боку Міністерства фінансів усі виплати були проведені вчасно.

"З нашого боку ми вважаємо, що покриття дефіциту в 139 млрд є достатнім для того, щоб Пенсійний фонд разом із власними надходженнями в повній мірі виконав свої зобов'язання", - зазначила вона і додала, що наразі Мінфін та Мінсоцполітики працюють на цим питанням.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, за словами високопоставленого співбесідника агентства, який побажав залишитися неназваним, до кінця року Пенсійному фонду може не вистачити близько 12 млрд гривень, а дефіцит коштів доведеться погашати за рахунок позик Казначейства або збільшувати дотації на виплату пенсій.

На минулому тижні Пенсійний фонд повністю завершив фінансування виплати пенсій за липень.