Пенсионный фонд полностью завершил финансирование выплаты пенсий за июль, - Гройсман

Задержка выплаты пенсий была связана с кассовым разрывом поступлений единого социального взноса

Пенсионный фонд Украины сегодня, 27 июля, полностью завершил финансирование выплаты пенсий за июль. Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

По словам Гройсмана, в Пенсионном фонде полностью завершили финансирование выплаты пенсий за июль. Премьер отметил, что таким образом выполнено его поручение.

Напомним, 25 июля Гройсман заявил, что ситуация с выплатами пенсий должна быть урегулирована до конца недели. Глава правительства возложил ответственность за задержки с выплатой пенсий в июле на руководство Пенсионного фонда Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что задержка выплаты пенсий связана с кассовым разрывом поступлений единого социального взноса. Это означает, что временно нет денег, которые необходимы для финансирования следующих расходов по бюджету.

Отметим, что Верховный суд Украины пришел к выводу, что в случае нарушения законодательства о пенсионном обеспечении органом, который назначает и выплачивает пенсию, административный иск с требованиями, связанными с выплатами сумм пенсии за прошедшее время, в том числе сумм ее составляющих, может быть подан без ограничения шестимесячным сроком.