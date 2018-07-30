Пенсионному фонду до конца года может не хватить 12 млрд гривен, - источник

Предполагается, что Пенсионный фонд продолжит брать займы для выплаты пенсий

Пенсионному фонду Украины до конца 2018 года может не хватить около 12 млрд гривен для выплаты пенсий. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Цена популизма: хватит ли Пенсионному фонду денег для выплаты пенсий".

В частности, по словам высокопоставленного правительственного чиновника, который пожелал остаться неназванным, до конца году Пенсионному фонду может не хватить около 12 млрд гривен. При этом дефицит средств придется погашать за счет займов Казначейства или увеличивать дотации на выплату пенсий.

"Не будет такого, что кому-то не выплатят пенсии. Год закроют, но вопрос в том - как. До последнего времени Госказначейство прикрывало просчеты Пенсионного фонда и давало им займы. Но сейчас Оксана Маркарова (и.о. министра финансов, - ред.) расставила все по местам, дав понять премьеру, что не все так просто, как его уверял министр социальной политики Андрей Рева и руководство Пенсионного фонда", - уточнил собеседник РБК-Украина в Кабмине.

По его словам, Минфин еще в начале года предупреждал о том, что повышение пенсий военным и полицейским не по силам казне.

"Популизм вылезает боком, за "сладкие решения" нужно теперь платить. Рева планировал перекрыть недостачу за счет очередного повышения минимальной зарплаты, но сейчас для этого нет возможности. Даже рассматривали вариант увеличить ставку ЕСВ, но в итоге от такой идеи отказались. Пока остается перекрывать "дыру" или за счет увеличения дотаций или за счет займов Госказначейства. Других вариантов нет", - добавил чиновник.

В то же время, в Министерстве социальной политики риск нехватки средств на пенсионные выплаты не признают, уверяя, что все повышения пенсий и в этом, и в прошлом годах делались в рамках бюджета Пенсионного фонда.

"Все повышения, которые делало правительство, утверждались еще в прошлом году в октябре, было запланировано повышение прожиточного минимума с июля и с декабря, также было запланировано повышение пенсий военным, и все эти средства предусмотрены. Изменения в госбюджет для увеличения дотаций Пенсионному фонду в этом году не понадобятся", - пояснил РБК-Украина заместитель министра социальной политики Николай Шамбир.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на прошлой неделе Пенсионный фонд полностью завершил финансирование выплаты пенсий за июль.