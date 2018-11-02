В Минфине ввели должность главного экономиста

Главный экономист будет координировать всю аналитику Минфина

Министерство финансов Украины ввело должность главного экономиста (Chief Economist). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию и.о. министра финансов Оксаны Маркаровой в Facebook.

"В продолжение институциональной реформы Минфина сегодня начинаем амбициозный проект вывода на европейский уровень аналитических продуктов и прогнозов Минфина и начинаем создавать институт главного экономиста", - написала она.

Маркарова сообщила, что должность будет занимать Александра Бетлий, которая будет координировать как всю аналитику, так и будет заниматься институтулизацией этого направления.

Александра Бетлий до последнего времени работала в Институте экономических исследований и политических консультаций, а ранее работала в Министерстве финансов.

Как сообщало РБК-Украина, в Европейском союзе (ЕС) призвали Украину создать министерство по реформам.

Напомним, что 1 ноября заместитель министра финансов Сергей Верланов заявил, что Кабинет министров Украины проведет расчеты влияния санкций Российской Федерации (РФ) на экономику Украины.