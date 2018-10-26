В ЄС закликали Україну створити міністерство з реформ

Фото: прапор Євросоюзу (twitter.com/EU/Commission)

Набір держслужбовців на посади фахівців з реформ вимагає активного залучення відповідних міністерств

В Європейському союзі (ЄС) закликали Україну створити міністерство з реформ. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на заяву представництва ЄС.

"Європейський союз уважно стежить за розвитком останніх подій з впровадженням реформ державного управління в Україні. Досягнутий значний прогрес, однак, потрібно зробити ще більше. ЄС підтверджує готовність і надалі надавати фінансову підтримку до держбюджету України, так, на основі вже наявних хороших результатів, в 2018 було виділено 15,5 мільйонів євро", - йдеться в заяві.

Крім того, у ЄС вітають зусилля уряду України щодо оновлення Стратегії реформування держуправління. Також Євросоюз підтримує вдосконалену процедуру набору нових державних службовців на посади фахівців з реформ. При цьому наголошується, що набір держслужбовців на посади фахівців з реформ вимагає активного залучення відповідних міністерств.

Нагадаємо, глава представництва Євросоюзу в Україні Хюг Мінгареллі заявив, що Україні необхідно підвищити ефективність у сфері верховенства права для боротьби з корупцією.