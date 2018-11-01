Кабмін проведе розрахунки впливу санкцій РФ на економіку України

Фото: Кабмін (РБК-Україна)

За словами заступника міністра фінансів, розрахунки будуть проведені в стислі терміни

Заступник міністра фінансів Сергій Верланов заявив, що Кабінет міністрів України проведе розрахунки впливу санкцій Російської Федерації (РФ) на економіку України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За словами Верланова, розрахунки будуть проведені в стислі терміни. Він зазначив, що ця робота буде проведена швидше, ніж за місяць.

"Уряд буде проводити розрахунки в будь-якому випадку. Міністерство фінансів у цьому процесі буде займати відповідне місце, оскільки ми величезне міністерство, яке займається практично всіма сферами, пов'язаними з фінансуванням", - сказав Верланов.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні, 1 листопада, Російська Федерація ввела санкції проти 322 українських громадян і 68 компаній. Мова йде про заморожування безготівкових грошових коштів, цінних паперів, блокування майна та заборону на виведення капіталу за межі Росії.

Коментуючи санкційний список РФ, генпрокурор Юрій Луценко, зокрема, зазначив, що цей список не вартий того, щоб Україна всерйоз обговорювала його.