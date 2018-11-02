У Мінфіні ввели посаду головного економіста

Головний економіст координуватиме всю аналітику Мінфіну

Міністерство фінансів України ввело посаду головного економіста (Chief Economist). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію в.о. міністра фінансів Оксани Маркарової у Facebook.

"В продовження інституційної реформи Мінфіну сьогодні починаєм амбітний проект виведення на європейський рівень аналітичних продуктів та прогнозів Мінфіну і починаємо створювати інститут головного економіста", - написала вона.

Маркарова повідомила, що посаду обійматиме Олександра Бетлій, яка координуватиме як всю аналітику, так і займатиметься інституціоналізацією цього напряму.

Олександра Бетлій до останнього часу працювала в Інституті економічних досліджень та політичних консультацій, а раніше працювала у Міністерстві фінансів.

Як повідомляло РБК-Україна, в Європейському союзі (ЄС) закликали Україну створити міністерство з реформ.

Нагадаємо, що 1 листопада заступник міністра фінансів Сергій Верланов заявив, що Кабінет міністрів України проведе розрахунки впливу санкцій Російської Федерації (РФ) на економіку України.