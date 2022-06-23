В Минфине рассказали, что будет с пенсиями в июле

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства финансов Сергея Марченко в телемарафоне.

"Это наш основной и ключевой приоритет. Каждый день мы делаем все необходимое для того, чтобы первоочередные выплаты - это пенсионные и социальные было осуществлено", - сказал он.

Марченко добавил, что Минфин сейчас ищет возможности для того, чтобы обеспечить все необходимые выплаты из государственного бюджета.