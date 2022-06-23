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У Мінфіні розповіли, що буде з пенсіями у липні

Фото: Сергій Марченко, голова Міністерства фінансів (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

1 липня відбудеться індексація пенсій. Виплати будуть продовжуватися під час війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства фінансів Сергія Марченка у телемарафоні.

"Це наш основний та ключовий пріоритет. Кожного дня ми робимо все необхідне для того, щоб першочергові виплати - це пенсійні та соціальні - було здійснено", - сказав він.

Марченко додав, що Мінфін наразі шукає можливості для того, щоб забезпечити усі необхідні виплати з державного бюджету.

Нагадаємо, пенсії перерахують тричі до кінця 2022 року - яке зростання очікується у липні.

Окрім того, пенсійну реформу довелося призупинити через війну Росії проти України.

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Міністерство фінансів УкраїниСергій МарченкоПенсії