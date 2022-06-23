У Мінфіні розповіли, що буде з пенсіями у липні

1 липня відбудеться індексація пенсій. Виплати будуть продовжуватися під час війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства фінансів Сергія Марченка у телемарафоні.

"Це наш основний та ключовий пріоритет. Кожного дня ми робимо все необхідне для того, щоб першочергові виплати - це пенсійні та соціальні - було здійснено", - сказав він.

Марченко додав, що Мінфін наразі шукає можливості для того, щоб забезпечити усі необхідні виплати з державного бюджету.