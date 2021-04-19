Минфин ждет транш кредита МВФ не раньше сентября

Как отметил министр, сентябрь - "это хороший вариант, к которому мы идем".

"Пока есть прогресс, и я хочу быть в данном случае оптимистом", - добавил он.

По его словам, сейчас идет обсуждение обязательств, которые готова на себя взять Украина. При этом эти формулировки "еще четко не выкристаллизованы", а работа над текстом нового Меморандума еще не начиналась.

"Мы сейчас сужаем круг нерешенных вопросов. По большому счету идет речь о конкретных формулировках по взятым Украиной обязательствам. И этот круг максимально сузился. В январе, когда была миссия, было много вопросов, сейчас их меньше. Остался ряд вопросов по антикоррупции, которые нужно решить", - сообщил Марченко.