Когда МВФ выделит Украине транш кредита: Люнгман назвал проблемные вопросы

В Международном валютном фонде (МВФ) пока не готовы назвать сроки первого пересмотра программы Stand By, за которым последует выделение транша. Дискуссии с властями Украины продолжаются.

Об этом глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман сказал в интервью агентству " Интерфакс-Украина ".

"На этом этапе невозможно сделать любые предсказания относительно времени завершения просмотра. Это зависит от того, насколько быстро будет достигнут прогресс в решении вопросов", - сказал он.

Люнгман сообщил, что имеет в виду как условия и обязательства, определенные в программе, так и проблемы, которые появились позже, в том числе, отменяющие достижения прошлых программ.

Он отметил важность сохранения проведенных Национальным банком реформ и прогресс в укреплении НБУ с защитой его от излишнего внешнего давления, наличие четкого плана сокращения фискального дефицита, отказ от контроля над ценами на газ и решение вопроса долгосрочной модели электроэнергетики страны, а также соблюдение принципа добропорядочности антикоррупционных органов и судебной системы.