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Мінфін чекає транш кредиту МВФ не раніше вересня

Автор: Олександр Білоус

Україна зможе розраховувати на отримання траншу кредиту Міжнародного валютного фонду (МВФ) за програмою Stand-By не раніше вересня 2021 року. Зараз йде узгодження умов.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко сказав в інтерв'ю виданню lb.ua.

Як зазначив міністр, вересень - "це хороший варіант, до якого ми йдемо".

"Поки є прогрес, і я хочу бути в даному випадку оптимістом", - додав він.

За його словами, зараз йде обговорення зобов'язань, які готова узяти на себе Україна. При цьому ці формулювання "ще чітко не викристалізовані", а робота над текстом нового Меморандуму ще не починалася..

"Ми зараз звужуємо коло невирішених питань. За великим рахунком йдеться про конкретні формулювання за взятими Україною зобов'язаннями. І це коло максимально звузилося. У січні, коли була місія, було багато запитань, зараз їх менше. Залишився ряд питань антикорупції, які потрібно вирішити", - повідомив Марченко.

Нагадаємо, радник президента України з питань економіки Олег Устенко заявив, що якщо Міжнародний валютний фонд відмовиться надавати Україні кредит до вересня, витрати держбюджету будуть скорочені.

Нагадаємо, глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив, що в Міжнародному валютному фонді (МВФ) поки не готові назвати терміни першого перегляду програми Stand By, за яким послідує виділення траншу.

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Новини України МВФМіністерство фінансів Україникредит
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