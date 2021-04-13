Советник президента оценил шансы на пересмотр программы МВФ и получение транша

Украинские власти рассчитывают на первый пересмотр программы с Международным валютным фондом до июля 2021 года. В этом случае транш кредита будет выделен в сентябре.

"В базовом сценарии мы движемся по пути, что соглашение между Украиной и МВФ существует. И в этом случае деньги должны быть в стране до сентября. Самый крайний желанный срок, когда вопрос по Украине должен быть вынесен на совет директоров Фонда - июль, так как в августе в МВФ месяц отпусков", - сказал Устенко.

При этом он отметил, что до июля должно быть полностью сделано все, что предусмотрено программой.

"И, по большому счету, уже много сделано. По части Минфина сейчас с МВФ обсуждается дефицит бюджета на 2022 год. Это не барьер в переговорах. По поводу НБУ они также обо всем договорились. Будут внесены изменения в закон о банках и законе о Нацбанке, которые повышают его независимость", - добавил Устенко.