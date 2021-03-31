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Минфину Украины некомфортно из-за отсутствия траншей МВФ

Новина українською → Украина, Среда 31 марта 2021 17:24
Минфину Украины некомфортно из-за отсутствия траншей МВФ Фото: Сергею Марченко некомфортно без денег МВФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство финансов Украины уже испытывает дискомфорт из-за отсутствия траншей Международного валютного фонда (МВФ). Деньги заложены в бюджет, и других источников нет.

Об это министр финансов Сергей Марченко сказал в интервью изданию Liga.net.

"Нам уже некомфортно. Так было еще в прошлом году. Конец 2020-го был очень сложным, но нам удалось согласовать параметры бюджета-2021 и получить макрофин от ЕС. Для этого в ноябре мы две недели ежедневно обсуждали бюджет с нашими партнерами", - сказал министр.

Как напомнил министр, средства от МВФ предусмотрены бюджетом. "У нас нет возможности получить доходы из другого источника. Программа МВФ - наш базовый сценарий", - сообщил министр.

Напомним, глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что Международном валютном фонде (МВФ) пока не готовы назвать сроки первого пересмотра программы Stand By, за которым последует выделение транша.

Международное агентство S&P Global Ratings прогнозирует, что Международный валютный фонд выделит Украине в 2021 году один транш по программе Stand by на сумму 0,7 млрд долларов.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что Международный валютный фонд (МВФ) выделит Украине только один транш кредита в 2021 году на сумму 0,7 млрд долларов.

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