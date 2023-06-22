Мінфін збере 10 млрд гривень після повернення довоєнної системи податків

Цей крок принесе уряду додатковий дохід у розмірі до 10 млрд гривень до кінця 2023 року після того, як український парламент проголосує за відновлення податків, сказав Марченко.

"Ми очікуємо, що відновлення буде (проголосовано, - ред.) наприкінці червня чи на початку липня. Ми навіть не можемо покрити наші військові витрати за рахунок наших податків, але, принаймні, ми можемо покрити частину, і це дає нам деяке простір для маневру", - сказав Марченко.

Цей план є частиною зобов'язань, які Київ погодив у рамках кредитної програми Міжнародного валютного фонду майже на 15,6 млрд доларів, затвердженої на початку квітня.

Марченко сказав, що уряд також наполягатиме на митних реформах у другій половині року, включаючи запровадження загальної бази даних із країнами Європейського Союзу, "щоб уникнути незаконної торгівлі".

Повернення податків

У січні Кабінет міністрів подав до Верховної Ради проект закону, яким пропонується скасувати податкові пільги, запроваджені після початку війни.

Рада ухвалила його у першому читанні 29 травня. Очікувалося, що пільги скасують з 1 липня, але парламент не встигає схвалити закон у другому читанні.

Крім того, з 1 липня повернуться довоєнні акцизи на паливо та ставка ПДВ у 20%. Це призведе до підвищення цін на бензин та дизельне пальне на 10-15 гривень.