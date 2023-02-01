Уряд пропонує скасувати податкові пільги, введені з початку війни: деталі законопроекту

Кабінет міністрів подав до Верховної ради проект закону щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану. Документом пропонується скасувати податкові пільги, введені після початку війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону 8401 .

Згідно з проектом, 1 липня 2023 року скасовуються наступні норми:

Нагадаємо, українська влада у листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандумі) зобов’язалася забезпечити збільшення податкових надходжень до держбюджету.

Зобов'язання включають скасування спеціальних положень, що дозволяють платникам податків використовувати спрощену систему оподаткування, а саме: ставку єдиного податку в розмірі 2%, і відновлення довоєнного режиму для цих платників податків з 1 липня 2023 року.