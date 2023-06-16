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В Україні з липня злетять ціни на бензин, дизель та автогаз: скільки доведеться платити

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Україна, П'ятниця 16 червня 2023 12:29
В Україні з липня злетять ціни на бензин, дизель та автогаз: скільки доведеться платити Фото: ціни на бензин в Україні зростуть з 1 липня (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Після повернення акцизних ставок та ПДВ на довоєнний рівень з 1 липня 2023 року вартість автогазу, дизельного пального та бензину на АЗС суттєво зросте. Однак підвищення цін не буде миттєвим.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав директор спеціальних проектів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев.

"Якщо казати про бензин, то це буде близько 12 гривень. Якщо казати про дизель, то це буде близько 10. І якщо казати про скраплений газ, то це буде там близько там 5 гривень", - сказав він.

За його словами, подорожчання не буде одночасним і не буде однаковим за всіма мережами, через різний ланцюжок поставок та різну цінову політику.

"Тому в одних мережах може бути і 10 гривень (подорожчання бензину, - ред.), а в інших може бути і 15", - додав Рябцев.

Експерт зазначив, що здорожчення відбудеться обов’язково, якщо Рада не скасує або не перенесе підвищення акцизів та ПДВ.

"Ну, звісно ж, все перекладається на кінцевого споживача. У нас немає альтруїстів, які будуть з власної кишені залазити і звідти платити більше податків. Це буде перекладено на роздрібну ціну", - сказав він.

Рішення Верховної ради

Рябцев нагадав, що у Верховній раді є декілька законопроектів про скасування підвищення ставок, перенесення та щодо введення інших ставок.

Він вважає, що депутати будуть ставити їх на голосування у ці два тижні, що залишилися до 1 липня, оскільки у Верховній раді немає згоди щодо підвищення акцизів та ПДВ. Експерт не виключив, що Рада зможе ухвалити відповідне рішення.

Нові ставки з 1 липня

Нагадаємо, восени 2022 року було частково повернуто акцизи на бензин, дизельне пальне та автогаз, скасовано навесні 2022 року. Закон передбачає дію ставки ПДВ на рівні 7% до 1 липня 2023 року, після чого вона зросте до 20%.

З 1 липня 2023 року відповідно до діючих положень Податкового кодексу України діятимуть наступні ставки для бензинів - 213,5 євро за 1000 літрів (зараз 100 євро), дизельне пальне - 139,5 євро (зараз 100 євро) за 1000 літрів, газ скраплений - 52 євро (зараз 52 євро) за 1000 літрів.

Станом на 15 червня у середньому по Україні бензин коштував 44,80 гривень за літр, дизельне пальне - 43,30 гривень, автогаз 21,95 гривень.

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Ціни на бензин
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