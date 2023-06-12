Повернення податків на довоєнний рівень з 1 липня не буде, - нардеп
Повернення податкової системи на довоєнний рівень відклали з 1 липня на більш пізній термін. Раніше Верховна рада ухвалила урядовий закон про відновлення податків та перевірок у першому читанні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена Комітету Верховної ради з питань податкової та фінансової політики Ярослава Железняка в Telegram.
"Тримайте новину :
- - відміна "єдиного податку 2%"
- - скасування пільги по сплаті податку для 1 та 2-ї групи
- - відновлення проведення документальних перевірок
- - повернення штрафних санкцій за порушення використання РРО
Всього цього з 1 липня не буде", - написав він.
Як зазначив депутат, нова дата події невідома, "але точно вже не 1 липня".
Податковий законопроект
У січні Кабінет міністрів подав до Верховної ради проект закону, яким пропонується скасувати податкові пільги, введені після початку війни.
Законопроект був поданий в межах зобов’язань України перед Міжнародним валютним фондом.
Рада ухвалила цей законопроект 29 травня в першому читанні.
Згідно з проектом, 1 липня 2023 року скасовуються наступні норми:
- можливість для фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб бути платниками єдиного податку ІІІ групи із застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 2% від суми доходу;
- можливість для фізичних осіб - підприємців платників єдиного податку І та ІІ груп не сплачувати єдиний податок;
- зупинення проведення документальних перевірок;
- зупинення перебігу строків (строків подання податкової звітності, строків проведення перевірок, строків отримання податкової інформації контролюючими органами, строків проведення процедури адміністративного оскарження тощо), визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи;
- незастосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства;
- незастосування штрафних санкцій за порушення правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
- незастосування штрафних санкцій за порушення порядку використання реєстраторів розрахункових операцій / програмних реєстраторів розрахункових операцій.
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