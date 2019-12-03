Минфин займет 16,4 млрд грн, недополученные от приватизации

Кабинет министров Украины решил провести перераспределение источников финансирования общего фонда государственного бюджета из-за невыполнения плана по приватизации в 2019 году. Соответствующее распоряжение Кабмина от 27 ноября 2019 г. № 1104-р обнародовано на Правительственном портале.

Согласно распоряжению, увеличивается финансирования госбюджета по коду "Заимствования" на сумму 16,4 млрд грн в связи с уменьшением объема источников финансирования государственного бюджета по коду "Поступления от приватизации государственного имущества".

Распоряжением поручено Министерству финансов обеспечить согласование увеличения объема источников финансирования государственного бюджета с Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам бюджета; внесение после указанного согласования соответствующих изменений в роспись государственного бюджета.

Таким образом, план по поступлениям от приватизации уменьшен с 17,1 млрд грн-до 0,7 млрд грн.

Напомним, принятый Верховной радой закон о государственном бюджете на 2019 год предусматривает поступления от приватизации в сумме 17,1 млрд грн.

В 2018 году в государственный бюджет от приватизации государственного имущества поступило лишь 0,3 млрд грн, что составляет 1,4% от первоначального плана (21,3 млрд грн). Министерство финансов заместило этот дефицит финансирования заимствованиями.

Как сообщало РБК-Украина, в проекте госбюджета-2020 ко второму чтению Кабмин увеличил план поступлений от приватизации с 5 до 12 млрд грн.