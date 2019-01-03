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План по приватизации в 2018 году выполнен на 1%

Новости » Экономика    03.01.2019 - 10:34
План по приватизации в 2018 году выполнен на 1%
Фото: Одесский припортовый завод (РБК-Украина)

Фонд госимущества снова провалило исполнение закона о госбюджете

В 2018 году в государственный бюджет от приватизации государственного имущества поступило всего 0,3 млрд грн, что составляет лишь 1,4% от первоначального плана (21,3 млрд грн). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

Как отметили в Минфине, вследствие чрезвычайно низких поступлений от приватизации правительство в декабре приняло решение об их замещении дополнительным объемом внутренних заимствований. Плановые показатели государственных заимствований в общий фонд бюджета в течение года были увеличены с 215 млрд грн до 289 млрд грн.

"Фактически государственные заимствования по общему фонду поступили на сумму около 277 млрд грн в гривневом эквиваленте или 96% от уточненного плана. Внешние заимствования составили 103 млрд грн, внутренние - 174 млрд грн", - говорится в сообщении.

Напомним, принятый Верховной радой закон о государственном бюджете на 2019 год предусматривает поступления от приватизации в сумме 17,1 млрд гривен. Отметим, цифра 17,1 млрд гривен содержалась в госбюджете на 2015, 2016 и 2017 годы. Но план по поступлениям не выполнялся. На 2018 год правительство решило повысить план до 21,3 млрд гривен, но большая приватизация опять не началась и план выполнен не был.

В декабре Верховная рада внесла изменения в бюджет-2018, уменьшив план приватизации до 18,8 млрд грн.

Кабинет министров распоряжением от 18 декабря 2018 года № 1006-р изменил источники финансирования общего фонда государственного бюджета. Согласно распоряжению, вместо 18,8 млрд грн правительство планировало получить от приватизации всего 355 млн грн. Разницу планировалось покрыть от продажи государственных облигаций.

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Новости Украины Министерство финансов УкраиныприватизацияФонд госимущества
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