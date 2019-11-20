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На приватизацию выставят более 300 предприятий

Новости » Экономика     20.11.2019 - 14:39
На приватизацию выставят более 300 предприятий
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Сначала предприятия передадут в Фонд госимущества

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины инициировало передачу в Фонд госимущества 339 предприятий для последующей приватизации. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Премьер отметил, что государственных активов в управлении министров становится меньше и все больше предприятия переходят в управление менеджеров, которые должны подготовить их к продаже.

"Минэкономики сегодня инициировало передачу еще одного пакета предприятий на приватизацию. Фактически 339 предприятий из пятисот, определенных президентом как цели до конца года", - добавил он.

В распоряжении РБК-Украина перечень предприятий, которые распоряжением Камбина передаются из управления Минэкономики в Фонд государственного имущества:

Как сообщало РБК-Украина, в проекте госбюджета-2020 ко второму чтению Кабмин увеличил план поступлений от приватизации с 5 до 12 млрд грн.

Напомним, по данным опроса Киевского международного института социологии, поручение президента Украины Владимира Зеленского начать подготовку крупных государственных компаний к приватизации в той или иной степени одобряют 37% украинцев. В то же время 41% респондентов негативно относятся к решению Зеленского начать продажу государственного имущества, а 20% затрудняются с ответом.

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Новости Украины приватизацияМинистерство экономического развития и торговли
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