ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Минфин занял еще 19 млрд гривен для покрытия дефицита госбюджета

Новости » Финансовый кризис 2020     12.05.2020 - 17:47
Минфин занял еще 19 млрд гривен для покрытия дефицита госбюджета
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Облигации нужно будет погасить в конце июля и в конце ноября

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 12 мая 2020 года привлекло в государственный бюджет 19,390 млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минфина.

Минфин продал гривневые ОВГЗ:

  • с погашением 29.07.2020 на сумму 13,067 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 11,26% годовых,
  • с погашением 25.11.2020 на сумму 6,323 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 11,28% годовых.

Напомним, Минфин 28 апреля после месячного перерыва вернулся на рынок и разместил ОВГЗ на 9,831 млрд грн из которых - 5,377 млрд грн в гривнах, остальная сумма - в долларах. После этого Минфин разместил 5 мая гривневые ОВГЗ еще на 10,016 млрд грн.

До этого министр финансов Сергей Марченко заявлял, что у Министерства финансов нет необходимости проводить в апреле 2020 года аукционы по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) для финансирования дефицита госбюджета.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Государственной казначейской службы Украины, доходы государственного бюджета Украины за апрель 2020 года составили 103,9 млрд грн, что на 11,6% или на 13,6 млрд грн меньше плана (117,6 млрд грн). Почти половину из этой суммы выплатил НБУ за счет своей прибыли за 2019 год.

Теги Новости Украины Министерство финансов УкраиныОВГЗбюджет
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь