Минфин занял еще 19 млрд гривен для покрытия дефицита госбюджета

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Облигации нужно будет погасить в конце июля и в конце ноября

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 12 мая 2020 года привлекло в государственный бюджет 19,390 млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минфина.

Минфин продал гривневые ОВГЗ:

с погашением 29.07.2020 на сумму 13,067 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 11,26% годовых,

с погашением 25.11.2020 на сумму 6,323 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 11,28% годовых.

Напомним, Минфин 28 апреля после месячного перерыва вернулся на рынок и разместил ОВГЗ на 9,831 млрд грн из которых - 5,377 млрд грн в гривнах, остальная сумма - в долларах. После этого Минфин разместил 5 мая гривневые ОВГЗ еще на 10,016 млрд грн.

До этого министр финансов Сергей Марченко заявлял, что у Министерства финансов нет необходимости проводить в апреле 2020 года аукционы по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) для финансирования дефицита госбюджета.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Государственной казначейской службы Украины, доходы государственного бюджета Украины за апрель 2020 года составили 103,9 млрд грн, что на 11,6% или на 13,6 млрд грн меньше плана (117,6 млрд грн). Почти половину из этой суммы выплатил НБУ за счет своей прибыли за 2019 год.