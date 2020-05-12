Мінфін позичив ще 19 млрд гривень для покриття дефіциту держбюджету

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Облігації потрібно буде погасити в кінці липня і в кінці листопада

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 12 травня 2020 року залучило до державного бюджету 19,390 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Мінфіну.

Мінфін продав гривневі ОВДП:

з погашенням 29.07.2020 на суму 13,067 млрд грн, середньозважений рівень дохідності склав 11,26% річних,

з погашенням 25.11.2020 на суму 6,323 млрд грн, середньозважений рівень дохідності склав 11,28% річних.

Нагадаємо, Мінфін 28 квітня після місячної перерви повернувся на ринок і розмістив ОВДП на 9,831 млрд грн з яких - 5,377 млрд грн в гривнях, решта - в доларах. Після цього Мінфін розмістив 5 травня гривневі ОВДП ще на 10,016 млрд грн.

До цього міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що у Міністерства фінансів немає необхідності проводити у квітні 2020 року аукціони по розміщенню облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) для фінансування дефіциту держбюджету.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Державної казначейської служби України, доходи державного бюджету України за квітень 2020 року становив 103,9 млрд грн, що на 11,6% або на 13,6 млрд грн менше плану (117,6 млрд грн). Майже половину з цієї суми виплатив НБУ за рахунок свого прибутку за 2019 рік.